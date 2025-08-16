Lutte contre l'abandon animal : SOS Chat au contact de la population

Ils étaient nombreux ce samedi à s’arrêter au stand d’information de la Fondation SOS Chats Noiraigue à la gare de Neuchâtel. En raison des Buskers, le stand, qui se trouve habituellement au centre-ville s’est décentralisé à la gare. La Fondation organisait un point d’information dans le cadre de la Journée internationale des animaux sans foyer, fondée à l'origine aux Etats-Unis par la société internationale pour les droits des animaux (ISAR). « C’est un combat contre la prolifération des chiens sauvages ou errants », explique Tomi Tomek, présidente de la Fondation SOS Chats Noiraigue. Plusieurs choses étaient mises en place pour sensibiliser la population : « On leur explique notre travail, on a des classeurs avec des photos de nos chats qui cherchent encore des parrains et marraines », détaille la co-fondatrice.