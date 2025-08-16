Lutte contre l'abandon animal : SOS Chat au contact de la population

La Fondation de Noiraigue organisait ce samedi à la gare de Neuchâtel un stand d’information ...
La Fondation de Noiraigue organisait ce samedi à la gare de Neuchâtel un stand d’information dans le cadre de la Journée internationale des animaux sans foyer. L’occasion de sensibiliser le public.

Tomi Tomek, co-fondatrice et Aurore Lecerf, vice-présidente de la Fondation SOS Chats Noiraigue ont sensibilisé la population à l'abandon animal à la gare de Neuchâtel. Tomi Tomek, co-fondatrice et Aurore Lecerf, vice-présidente de la Fondation SOS Chats Noiraigue ont sensibilisé la population à l'abandon animal à la gare de Neuchâtel.

Ils étaient nombreux ce samedi à s’arrêter au stand d’information de la Fondation SOS Chats Noiraigue à la gare de Neuchâtel. En raison des Buskers, le stand, qui se trouve habituellement au centre-ville s’est décentralisé à la gare. La Fondation organisait un point d’information dans le cadre de la Journée internationale des animaux sans foyer, fondée à l'origine aux Etats-Unis par la société internationale pour les droits des animaux (ISAR). « C’est un combat contre la prolifération des chiens sauvages ou errants », explique Tomi Tomek, présidente de la Fondation SOS Chats Noiraigue. Plusieurs choses étaient mises en place pour sensibiliser la population : « On leur explique notre travail, on a des classeurs avec des photos de nos chats qui cherchent encore des parrains et marraines », détaille la co-fondatrice.

Tomi Tomek : « L’ISAR nous a acceptés tout de suite. »

En Suisse, de nombreux animaux sont encore sans foyer : « Il y a beaucoup d’animaux qui sont abandonnés depuis le Covid », souligne Tomi Tomek.

« Malheureusement, il y a encore beaucoup de paysans qui détestent la stérilisation et la castration des chats. »

Depuis la première Journée internationale des animaux sans foyers, il y a 20 ans, plusieurs choses ont changé : « Les gens croyaient qu’on était des sorcières », rigole Tomi Tomek. Le fait que plusieurs personnalités publiques prennent part à la lutte aide également : « On est amis avec Brigitte Bardot, ça aide beaucoup, elle est aimée. Il y a également des politiciens et des chanteurs qui nous aident, ça nous soutient », ajoute la présidente.

« Le truc de sorcière, on peut le mettre à la poubelle ! »

Ce stand d’information à l’occasion de la Journée internationale des animaux sans foyers était aussi l’occasion de mettre en avant les actions de la Fondation. En effet, SOS n’agit pas que dans le canton de Neuchâtel : « Sa particularité, c’est qu’elle travaille à l’international et qu'elle s’occupe de tous les animaux », précise Aurore Lecerf, vice-présidente de la Fondation. D’autres choses sont organisées, comme, notamment, le sauvetage des faons. Des actions de sensibilisation sont également mises en place, comme le « fashion day », qui se tiendra au printemps à Peseux. Cet événement vise à mettre en avant une manière de s’habiller « plus éthique, sans souffrance animale », détaille Aurore Lecerf.

Aurore Lecerf : « On intervient avec la Fondation Brigitte Bardot. »

Les actions réalisées par SOS Chats Noiraigue peuvent être retrouvées sur le site internet de la Fondation. /ecr


 

