« Le lac » de Fabien Aragno distingué à Locarno

Le film japonais « Tabi to Hibi » du réalisateur Sho Miyake a remporté le Léopard d'Or en compétition internationale samedi au dernier jour du Festival de Locarno. Les deux films suisses (« Le lac », « Le Bambine ») dans cette catégorie repartent bredouilles. Le film du scénariste et réalisateur Sho Miyake se compose de deux intrigues indépendantes, chacune basée sur un manga du dessinateur Yoshiharu Tsuge. La première histoire nous emmène en été, au bord de la mer. Le spectateur y assiste à une rencontre sensuelle entre les personnages Nagisa et Natsuo.

La deuxième partie du film transporte le spectateur en hiver, dans un village enneigé. La scénariste Li y croise Benzo, qui tient une maison d'hôtes. Alors que la première rencontre est silencieuse et sensuelle, la seconde incite Li à réfléchir sur sa vie.

En remportant le Léopard d'Or, « Tabi to Hibi » s'est imposé face à 17 autres films présentés en compétition internationale lors du 78e Festival du film de Locarno. Toujours dans cette catégorie, le prix de la meilleure réalisation revient au réalisateur irako-français Abbas Fahdel pour son film « Tales of the Wounded Land », qui traite de la vie quotidienne dans le sud du Liban pendant et après la guerre.

Double distinction pour « White Snail »

Les prix de la meilleure interprétation ont été décernés à Manuela Martelli, de nationalité chilienne, et Ana Marija Veselcic, croate, pour le film « God Will Not Help » et à Marya Imbro et Mikhail Senkov, le seul homme, tous deux biélorusses, dans « White Snail », une coproduction austro-allemande. Ce drame a également remporté le Prix spécial du jury.

Dans « White Snail », Marya Imbro incarne une jeune Biélorusse suicidaire qui rêve d'une carrière de mannequin. Alors qu'elle est hospitalisée, elle observe Misha, joué par Mikhail Senkov, qui travaille à la morgue.

Son travail, qui touche la mort de près, la fascine. Ces personnages marginaux, sur lesquels plane un voile de tristesse, finiront par réussir à s'aimer.

Mention spéciale

Les deux coproductions suisses retenues en compétition internationale ont été distinguées dans d'autres catégories. « Le Lac » du réalisateur neuchâtelois Fabrice Aragno a décroché une mention spéciale du prix du jury oecuménique. Le premier film de cet ancien complice de Jean-Luc Godard suit le duo, formé de Clothilde Courau et du navigateur suisse Bernard Stamm, dans une course de plusieurs jours sur le Léman.

Il est aussi distingué par le premier prix du Junior Jury Awards tandis que « Les moustiques » (« Le bambine ») de Valentina et Nicole Bertani, le second film suisse en compétition internationale, obtient une mention spéciale.

Acteur primé dans un film suisse

Dans la section « Cinéastes du présent », le premier film de fiction « Don't Let The Sun » de la réalisatrice zurichoise Jacqueline Zünd n'a pas remporté le Léopard d'or, mais a tout de même obtenu le prix de la meilleure interprétation. Celui-ci a été décerné à l'acteur géorgien Levan Gelbakhiani, qui joue le rôle de père de Nika, une fillette de neuf ans, à la demande de sa mère.

