Une histoire du rock aux Mascarons

Depuis quelques mois, les murs du Théâtre des Mascarons, à Môtiers, résonnent d’accords rock’n’roll. Une quinzaine de comédiens-chanteurs répètent « Une histoire du rock » signée Jérôme Jeannin, Romain Jeanneret et Camille Semenzato. Le spectacle vise à montrer « comment le rock’n’roll a cristallisé la révolte de la jeunesse, l’émancipation des noirs ainsi que la libération des corps et l’ouverture des esprits. » Après une pause estivale, les répétitions ont repris cette semaine. Le spectacle sera présenté au public dès le 5 décembre.

Issue d’une double frustration, le projet a été initié par Jérôme Jeannin, metteur en scène habitué des Mascarons : « Durant la pandémie de Covid-19, j’ai eu beaucoup de temps, j’allais dire à tuer, mais surtout pour m’intéresser à beaucoup de choses, dont l’histoire du rock, car j’entends souvent des morceaux sans savoir qui chante, ce qui m’énerve beaucoup. Je me suis documenté, j’ai découvert des histoires hallucinantes, des préoccupations de société, et je me suis dit que ça ferait un super spectacle. »





Un bouquin de 600 pages comme source d’inspiration

Épaulé pour la conception et le texte par Romain Jeanneret, habitué des planches des Mascarons et co-auteur, en 2018, de l’un de ses cabarets-revues, ainsi que par Camille Semenzato, professeure de grec qui a l’habitude d’adapter des pièces en français pour le Théâtre antique universitaire, Jérôme Jeannin avoue que si l’exercice de l’écriture a été passionnant, il n’a pas été évident : « Ma principale source d’inspiration était un bouquin de 600 pages, il a fallu trier et raconter, c’était une belle expérience, nous sommes assez complémentaires tous les trois. »