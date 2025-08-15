Trafic ferroviaire interrompu entre Neuchâtel et Auvernier

Il faut prendre son mal en patience ce vendredi pour circuler sur la ligne du Pied du Jura : les CFF indiquent que les relations ferroviaires entre Neuchâtel et Auvernier sont interrompues en raison d’un accident de personne. L’arrêt de la circulation est prévu jusqu’à 17 heures environ. Toutes les relations en direction de Genève, Lausanne, Yverdon, Gorgier et le Val-de-Travers sont interrompues. Les voyageurs sont appelés à circuler via Fribourg ou à emprunter les bus urbains. Et des retards et des suppressions de relations sont à prévoir. /comm-aju