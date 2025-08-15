Rentrée scolaire : la police renforce les contrôles de vitesse près des écoles neuchâteloises

La sécurité des élèves au cœur de la rentrée dans le canton de Neuchâtel. La Police neuchâteloise annonce un renforcement des contrôles de vitesse du lundi 18 au vendredi 22 août. Dans un communiqué, les autorités précisent que ces opérations seront concentrées autour des établissements scolaires, notamment aux heures d’arrivée et de sortie des classes.

Objectif : assurer la sécurité des élèves, nombreux à reprendre le chemin de l’école après les vacances. Certains enfants vivront leur toute première rentrée, tandis que d’autres, moins attentifs à leur environnement, peuvent oublier les règles élémentaires de prudence.





Une présence policière accrue sur le terrain

Menée en collaboration avec les services de sécurité publique communaux, cette action vise à rappeler aux automobilistes l’importance du respect des limitations de vitesse et d’une conduite vigilante à proximité des écoles. La police souligne que les enfants restent particulièrement vulnérables sur la route. Leur perception limitée du danger et leur difficulté à évaluer la vitesse des véhicules les exposent à des risques accrus.





Quelques gestes essentiels pour tous les usagers

Les autorités appellent à la responsabilité collective. Parmi les comportements attendus, il s’agit notamment de ralentir à l’approche des passages piétons, d’anticiper les réactions des enfants, de garder une distance suffisante, d’éviter toute forme d’altération de la conduite et encourager la marche à pied pour sensibiliser les enfants aux règles de circulation.





Un retour à la densité du trafic

La fin de l’été marque aussi le retour d’un trafic plus dense. Les automobilistes sont invités à adapter leur comportement et à redoubler d’attention, en particulier durant cette semaine de reprise scolaire. La police rappelle que la vigilance de chacun est essentielle pour garantir un trajet sûr à tous les élèves. /comm-aju