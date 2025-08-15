Le canton de Neuchâtel autorise la réduction ciblée de la population de cerfs

Neuchâtel fait face à une forte augmentation des effectifs de cerfs avec une population estimée entre 40 et 60 individus. Cette croissance a entraîné des dommages qualifiés par le canton de « considérables » dans certains massifs forestiers et aux clôtures de parcs à gibier. Après avoir reçu un préavis favorable de la commission consultative de la faune sauvage, le gouvernement a décidé de permettre le tir de cinq cerfs mâles. Ces tirs pourront être réalisés entre le 23 août et le 29 septembre 2025.





Une gestion ciblée pour limiter les dégâts

Les tirs se feront uniquement à l'affût, le matin et le soir, depuis des miradors, dans des zones spécifiquement désignées par les gardes-faune professionnels. La mesure s'inscrit dans un dispositif de régulation visant à réduire les effets négatifs sur les forêts et les infrastructures agricoles.

Les tirs seront réalisés par des chasseurs titulaires d’un permis valide, choisis par tirage au sort. Cette initiative fait suite aux recommandations d'un spécialiste mandaté par le canton en 2023. /comm-aju