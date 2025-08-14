Une rentrée scolaire sans portables et un plan d’action pour l’orthographe

Ce lundi, environ 20’000 élèves et plus de 2’000 enseignants reprendront le chemin des classes. Cette rentrée apporte deux nouveautés majeures : une école sans téléphones portables et un plan d’action pour relever le niveau en orthographe.

Tous les appareils connectés privés devront rester éteints et rangés, sauf usage pédagogique encadré, indique ce jeudi le Service neuchâtelois de l’enseignement obligatoire. Cette règle unifiée dans toutes les écoles répond aux préoccupations liées à la santé mentale et aux usages problématiques des écrans.

Autre priorité des autorités cantonales : l’orthographe. Après qu’une enquête nationale a révélé que seuls 36% des élèves neuchâtelois de 11e année atteignent les compétences attendues, le Canton lance plusieurs mesures. Elles incluent des activités ritualisées, un meilleur ancrage de l’orthographe dans toutes les disciplines, du matériel en ligne sur la plateforme iClasse et une semaine de l’orthographe en mars 2026.

Autre nouveauté de la rentrée, l’éducation numérique s’étend désormais aux classes de 6e et 10e années. L’enseignement immersif de l’allemand, soit sur toute la scolarité obligatoire (PRIMA) ou sur une année (ANIMA), a poursuivi sa progression. Il concerne désormais 3'799 élèves, ce qui représente une augmentation de 11,2%. Le livret de suivi pour les élèves en difficulté est remplacé par un « plan des mesures particulières » afin de garantir un accompagnement plus clair et harmonisé au sein du système scolaire.

Cette rentrée est également la première de Serge Ramel à la tête du Service de l’enseignement obligatoire, en remplacement de Jean-Claude Marguet, parti à la retraite après 25 ans de fonction.





La rentrée 2025 en chiffres

Cette année, 19'761 élèves et 2'142 enseignants feront leur rentrée. Un effectif stable. Ils seront 6'678 élèves à intégrer l’une des 372 classes du cycle 1, 7'097 à fréquenter l’une des 384 classes du cycle 2 et 5'559 à rejoindre l’une des 304 classes du cycle 3. Parmi eux, 466 élèves bénéficieront d’un soutien dans une classe spéciale ou dans une classe d’accueil. Ils seront encore 427 élèves à être scolarisés dans une école ou une institution d’éducation spécialisée. Les chiffres définitifs seront publiés en automne dans le Mémento statistique de l’école neuchâteloise. /comm-gtr