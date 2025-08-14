Pas de rentrée scolaire aux Planchettes

La cloche de l’école des Planchettes ne sonnera pas à la rentrée. La commune des Montagnes neuchâteloises ne compte plus assez d’enfants en âge de scolarité pour rouvrir une classe en 2025-2026. Les autorités communales de La Chaux-de-Fonds et des Planchettes l’ont annoncé conjointement jeudi.

Les trois écoliers qui devaient débuter l’année scolaire aux Planchettes intégreront des classes chaux-de-fonnières. Les enseignants planchottiers continueront, eux, d’exercer au sein du Cercle scolaire de la Métropole horlogère. Les autorités précisent que tout a été organisé pour le transport et espèrent qu’il ne s’agit que d’une fermeture temporaire, comme cela avait déjà été le cas entre 2008 et 2012. /comm-yca