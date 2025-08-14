Pas de rentrée scolaire aux Planchettes

Pas de rentrée scolaire aux Planchettes

Aucune classe ne sera ouverte en 2025-2026 dans la commune des Montagnes neuchâteloises. La baisse importante du nombre d’élèves en est la cause. Les enfants et les professeurs rejoindront des classes chaux-de-fonnières.

Les Planchettes n'aura pas de classe dans son collège cette année.  Les Planchettes n'aura pas de classe dans son collège cette année. 

La cloche de l’école des Planchettes ne sonnera pas à la rentrée. La commune des Montagnes neuchâteloises ne compte plus assez d’enfants en âge de scolarité pour rouvrir une classe en 2025-2026. Les autorités communales de La Chaux-de-Fonds et des Planchettes l’ont annoncé conjointement jeudi.

Les trois écoliers qui devaient débuter l’année scolaire aux Planchettes intégreront des classes chaux-de-fonnières. Les enseignants planchottiers continueront, eux, d’exercer au sein du Cercle scolaire de la Métropole horlogère. Les autorités précisent que tout a été organisé pour le transport et espèrent qu’il ne s’agit que d’une fermeture temporaire, comme cela avait déjà été le cas entre 2008 et 2012. /comm-yca


