Mathias Jaquenod, libraire chez Payot Neuchâtel, a choisi six livres coups de cœur. Chaque jeudi durant les vacances scolaires, RTN vous propose sa série d’été « lecture de plage ».
Prendre du bon temps et se prélasser au soleil un bouquin à la main. Mais lequel prendre au moment de boucler ses valises ? La rédaction de RTN vous propose chaque jeudi des vacances scolaires un ouvrage dans le cadre de notre série « lecture de plage ». Mathias Jaquenod, libraire chez Payot Neuchâtel, a été invité à partager ses goûts personnels et à choisir six livres coups de cœur. Pour ce dernier épisode, direction le Québec avec un recueil de poèmes signé Gabrielle Filteau-Chiba qui s’intitule « La forêt barbelée ». L’écrivaine originaire de Montréal a vécu seule durant huit ans dans la forêt canadienne. Son nouveau recueil, en forme d’ode politique et poétique à la nature, décrit tout en finesse et en simplicité les paysages reculés du Québec et l’adaptation de l’autrice dans cet environnement qui éveille les sens. Une plongée originale au cœur d’un imaginaire canadien.
Mathias Jaquenod : « Une poésie très accessible »
Mathias Jaquenod décrit l’univers qui compose les poèmes de Gabrielle Filteau-Chiba : « Elle a un champ lexical très forestier et animalier aussi. Elle parle beaucoup des bêtes, mais des bêtes qu’on a aussi en nous ».
« On sent une prise de position assez forte envers la nature. »
En parallèle de son activité d’écrivaine, la poétesse québécoise mène un combat politique et acquiert plusieurs parcelles de forêt pour lutter contre la déforestation au Canada.
« Elle reverse ses droits d’auteur à des associations qui préservent la forêt. »
/sbm-lph