Prendre du bon temps et se prélasser au soleil un bouquin à la main. Mais lequel prendre au moment de boucler ses valises ? La rédaction de RTN vous propose chaque jeudi des vacances scolaires un ouvrage dans le cadre de notre série « lecture de plage ». Mathias Jaquenod, libraire chez Payot Neuchâtel, a été invité à partager ses goûts personnels et à choisir six livres coups de cœur. Pour ce dernier épisode, direction le Québec avec un recueil de poèmes signé Gabrielle Filteau-Chiba qui s’intitule « La forêt barbelée ». L’écrivaine originaire de Montréal a vécu seule durant huit ans dans la forêt canadienne. Son nouveau recueil, en forme d’ode politique et poétique à la nature, décrit tout en finesse et en simplicité les paysages reculés du Québec et l’adaptation de l’autrice dans cet environnement qui éveille les sens. Une plongée originale au cœur d’un imaginaire canadien.