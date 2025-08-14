Danger d’incendie de forêt accru dans le canton de Neuchâtel

Le danger d’incendie de forêt est actuellement de niveau trois sur cinq dans tout le canton. Les autorités neuchâteloises appellent à la vigilance lors de tout usage du feu en plein air.
Le canton de Neuchâtel connaît un danger d’incendie de forêt évalué à trois sur cinq, soit un niveau « marqué ». Les températures élevées et l’ensoleillement soutenu attendus ces prochains jours contribuent à l’assèchement des sols forestiers, augmentant les risques de départ de feu.
Les autorités invitent ce jeudi par communiqué la population à la plus grande prudence lors de toute activité impliquant du feu, que ce soit en forêt ou à proximité. Il est recommandé de :
suivre les éventuelles instructions et interdictions en vigueur,
renoncer aux feux en plein air en cas de vent,
ne jamais jeter de mégots ou d’allumettes,
utiliser uniquement les barbecues sans contact direct avec le sol,
s’éloigner des arbres et de la végétation sèche,
ne jamais laisser un feu sans surveillance et éteindre immédiatement toute flammèche,
s’assurer que le feu et ses alentours soient totalement éteints avant de quitter les lieux.
En cas de départ de feu ou de situation suspecte, il faut alerter immédiatement la centrale d’urgence au 118. /comm-gtr