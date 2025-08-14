Danger d’incendie de forêt accru dans le canton de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel connaît un danger d’incendie de forêt évalué à trois sur cinq, soit un niveau « marqué ». Les températures élevées et l’ensoleillement soutenu attendus ces prochains jours contribuent à l’assèchement des sols forestiers, augmentant les risques de départ de feu.

Les autorités invitent ce jeudi par communiqué la population à la plus grande prudence lors de toute activité impliquant du feu, que ce soit en forêt ou à proximité. Il est recommandé de :