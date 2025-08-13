Sous la canicule, les plantes souffrent aussi

Les plantes souffrent de la chaleur, en particulier des rayons du soleil. C’est le défi principal de l’Office des parcs et promenade de la Ville de Neuchâtel pendant la canicule. « La végétation doit s’adapter rapidement. On a eu des températures assez basses au début du mois de juillet et maintenant on a des fortes chaleurs », explique Eddy Macuglia, contremaître à l’Office des parcs et promenade de la Ville de Neuchâtel. De plus, une personne supplémentaire a été mobilisée pour l’arrosage des massifs floraux ainsi que des nouveaux arbres : « Pour toute la Ville, ce sont trois personnes qui s’en occupent actuellement », ajoute Eddy Macuglia
Eddy Macuglia : « La chaleur, c’est un problème, surtout par rapport au rayonnement solaire. »
L’arrosage, de son côté, se fait plutôt en matinée ou en fin de journée : « Si on le fait en plein jour, il y a une partie de l’eau qui s’évapore », explique le contremaître.
Pour donner de l’eau aux plantes, celle du lac est utilisée, ainsi que l’eau du réseau. Cependant, pour les cultures des jeunes plants au sein de l’établissement horticole de la Ville de Neuchâtel, le système est différent : « On récupère toute l’eau de pluie, qui est stockée dans un bassin ».
Les espèces de plantes quant à elles, ne sont pas choisies au hasard : « En règle générale, ce qu’on plante en été, ce sont des plantes qui sont vivaces dans leur pays d’origine. Elles adorent la chaleur, mais ont également un besoin d’eau », détaille Eddy Macuglia. D’autres espèces, comme le tilleul, supportent beaucoup moins bien la chaleur : « Le problème, c’est qu’il a une écorce assez fine et son système de refroidissement dysfonctionne à une certaine température », ajoute le contremaître.
« On essaie d’installer des systèmes d’arrosage à chaque fois qu’on fait des nouveaux travaux. »
/ecr