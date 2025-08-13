Sous la canicule, les plantes souffrent aussi

L’arrosage, de son côté, se fait plutôt en matinée ou en fin de journée : « Si on le fait en plein jour, il y a une partie de l’eau qui s’évapore », explique le contremaître.

Pour donner de l’eau aux plantes, celle du lac est utilisée, ainsi que l’eau du réseau. Cependant, pour les cultures des jeunes plants au sein de l’établissement horticole de la Ville de Neuchâtel, le système est différent : « On récupère toute l’eau de pluie, qui est stockée dans un bassin ».

Les espèces de plantes quant à elles, ne sont pas choisies au hasard : « En règle générale, ce qu’on plante en été, ce sont des plantes qui sont vivaces dans leur pays d’origine. Elles adorent la chaleur, mais ont également un besoin d’eau », détaille Eddy Macuglia. D’autres espèces, comme le tilleul, supportent beaucoup moins bien la chaleur : « Le problème, c’est qu’il a une écorce assez fine et son système de refroidissement dysfonctionne à une certaine température », ajoute le contremaître.