Immersion dans l’anxiété

L’association Pro Junior Arc jurassien propose une installation itinérante pour vivre l’anxiété ...
Immersion dans l’anxiété

L’association Pro Junior Arc jurassien propose une installation itinérante pour vivre l’anxiété des jeunes. L’expérience sensorielle « Immersia » sera présente jusqu’à mi-octobre dans le canton de Neuchâtel.

L’expérience sensorielle « Immersia » sera présente jusqu’à la mi-octobre dans le canton de Neuchâtel. (Photo : Pro Junior Arc jurassien, Noah Piller.) L’expérience sensorielle « Immersia » sera présente jusqu’à la mi-octobre dans le canton de Neuchâtel. (Photo : Pro Junior Arc jurassien, Noah Piller.)

Comprendre l'anxiété chez les jeunes, c'est l'objectif du nouveau projet de Pro Junior Arc jurassien. L'association a installé son expérience sensorielle itinérante au Locle jusqu'à dimanche. « Immersia » a été créée par les jeunes eux-mêmes et mêle art et santé mentale. Le secrétaire général de Pro Junior Arc jurassien Yannick Boillod explique que « 16 % des jeunes en Suisse souffrent d’anxiété ». Il s’agit ainsi « d’utiliser l’art comme outil de médiation pour faire ressentir, donner des émotions, amener des réflexions. C’est une expérience immersive pour découvrir l’anxiété ». Si la jeunesse constitue le premier public visé, l’expérience peut servir « pour soi-même, un ami, les proches, etc. », précise Yannick Boillod.

Yannick Boillod, secrétaire général de Pro Junior Arc jurassien, présente le projet « Immersia » :

Ecouter le son

Le projet « Immersia » est à voir jusqu'à dimanche à la Place Jehan Droz au Locle, puis du 15 au 28 septembre à la place de la gare de La Chaux-de-Fonds, et enfin du 29 septembre au 19 octobre sur la Place Numa-droz de Neuchâtel. /mmi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les travaux pour le tunnel ferroviaire de Gléresse continuent

Les travaux pour le tunnel ferroviaire de Gléresse continuent

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 10:19

Peines confirmées pour un trafic massif d'héroïne

Peines confirmées pour un trafic massif d'héroïne

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 09:53

Pascal Braichet, un homme de « projets » à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Pascal Braichet, un homme de « projets » à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 16:39

Laure Gremion signe l’intervention artistique du bâtiment des Poudrières

Laure Gremion signe l’intervention artistique du bâtiment des Poudrières

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 11:50

Articles les plus lus

Le paradis n’existe pas: le constat du premier roman de Pierre Antoniotti

Le paradis n’existe pas: le constat du premier roman de Pierre Antoniotti

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 10:15

Fusion chez les commerçants neuchâtelois

Fusion chez les commerçants neuchâtelois

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 10:24

« Les Experts » : Changer d’assurance, quand ?

« Les Experts » : Changer d’assurance, quand ?

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 13:40

Légère détente dans l’immobilier neuchâtelois

Légère détente dans l’immobilier neuchâtelois

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 15:50