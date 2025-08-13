Cinq interpellations à Neuchâtel pour des escroqueries au faux policier

Le phénomène des faux policiers ou banquiers reste actif et préoccupant à Neuchâtel : huit personnes ont été interpellées ces deux dernières semaines.

Cinq arrestations ont eu lieu dans le canton, trois autres dans les cantons de Vaud et Genève, indique ce mercredi un communiqué du Ministère public et de la Police neuchâteloise. Les opérations ont permis de saisir plus de 50’000 francs, ainsi que des bijoux et des cartes bancaires. Une partie du butin a été restituée.

Depuis le 1er juillet 2025, 100 affaires liées à ce type d’escroquerie ont été recensées à Neuchâtel, dont 30 ont abouti, pour un préjudice supérieur à 300’000 francs, précisent les autorités. Les autres cas sont des tentatives. Les escrocs visent principalement des personnes âgées, souvent peu connectées aux outils de communication modernes.

Face à ces arnaques, la police invite la population à sensibiliser les proches vulnérables et rappelle quelques règles, notamment de ne donner aucune information personnelle ou bancaire par téléphone, de ne remettre aucun bien ou argent liquide à un inconnu et de signaler toute situation suspecte au 117. /comm-gtr