Cinq interpellations à Neuchâtel pour des escroqueries au faux policier

Huit personnes ont été arrêtées en lien avec des escroqueries au faux policier ou banquier ...
Cinq interpellations à Neuchâtel pour des escroqueries au faux policier

Huit personnes ont été arrêtées en lien avec des escroqueries au faux policier ou banquier à Neuchâtel et dans d’autres cantons. Plus de 50’000 francs, bijoux et cartes bancaires ont été saisis.

Au total, huit personnes ont été interpellées pour des cas d'escroquerie à Neuchâtel, Vaud et Genèe. (Photo d'illustration) Au total, huit personnes ont été interpellées pour des cas d'escroquerie à Neuchâtel, Vaud et Genèe. (Photo d'illustration)

 

Le phénomène des faux policiers ou banquiers reste actif et préoccupant à Neuchâtel : huit personnes ont été interpellées ces deux dernières semaines.

Cinq arrestations ont eu lieu dans le canton, trois autres dans les cantons de Vaud et Genève, indique ce mercredi un communiqué du Ministère public et de la Police neuchâteloise. Les opérations ont permis de saisir plus de 50’000 francs, ainsi que des bijoux et des cartes bancaires. Une partie du butin a été restituée.

Depuis le 1er juillet 2025, 100 affaires liées à ce type d’escroquerie ont été recensées à Neuchâtel, dont 30 ont abouti, pour un préjudice supérieur à 300’000 francs, précisent les autorités. Les autres cas sont des tentatives. Les escrocs visent principalement des personnes âgées, souvent peu connectées aux outils de communication modernes.

 

Face à ces arnaques, la police invite la population à sensibiliser les proches vulnérables et rappelle quelques règles, notamment de ne donner aucune information personnelle ou bancaire par téléphone,  de ne remettre aucun bien ou argent liquide à un inconnu et de signaler toute situation suspecte au 117. /comm-gtr

 

 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

SolarStratos signe le plus haut vol solaire de l'histoire

SolarStratos signe le plus haut vol solaire de l'histoire

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 12:13

Petite statue de David de Pury arrachée: plainte pénale

Petite statue de David de Pury arrachée: plainte pénale

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 10:19

Les Brenets, porte d’entrée du Parc du Doubs en 2027 ?

Les Brenets, porte d’entrée du Parc du Doubs en 2027 ?

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 10:39

Un homme décède à la piscine des Mélèzes

Un homme décède à la piscine des Mélèzes

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 19:40

Articles les plus lus

Plus de 20 endroits tagués à Neuchâtel: dix plaintes déposées

Plus de 20 endroits tagués à Neuchâtel: dix plaintes déposées

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 15:30

Un homme décède à la piscine des Mélèzes

Un homme décède à la piscine des Mélèzes

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 19:40

Petite statue de David de Pury arrachée: plainte pénale

Petite statue de David de Pury arrachée: plainte pénale

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 10:19

Les Brenets, porte d’entrée du Parc du Doubs en 2027 ?

Les Brenets, porte d’entrée du Parc du Doubs en 2027 ?

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 10:39

Plus de 20 endroits tagués à Neuchâtel: dix plaintes déposées

Plus de 20 endroits tagués à Neuchâtel: dix plaintes déposées

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 15:30

Piscine des Mélèzes évacuée

Piscine des Mélèzes évacuée

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 17:23

Un homme décède à la piscine des Mélèzes

Un homme décède à la piscine des Mélèzes

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 19:40

Les Brenets, porte d’entrée du Parc du Doubs en 2027 ?

Les Brenets, porte d’entrée du Parc du Doubs en 2027 ?

Région    Actualisé le 13.08.2025 - 10:39

Photo Vision met la clé sous la porte à Neuchâtel

Photo Vision met la clé sous la porte à Neuchâtel

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 12:29

Plus de 20 endroits tagués à Neuchâtel: dix plaintes déposées

Plus de 20 endroits tagués à Neuchâtel: dix plaintes déposées

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 15:30

La Mi-été des Bayards, une fabrique à souvenirs depuis 70 ans

La Mi-été des Bayards, une fabrique à souvenirs depuis 70 ans

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 16:52

Piscine des Mélèzes évacuée

Piscine des Mélèzes évacuée

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 17:23