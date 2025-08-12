Un homme décède à la piscine des Mélèzes

Un homme âgé de 67 ans « domicilié dans la région » est décédé à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds, mardi vers 14 heures. Le site a été rapidement évacué. Un important dispositif policier et sanitaire a été déployé sur place. Les faits se sont produits dans le bassin du plongeoir. Un « jeune garçon » qui sautait des cinq mètres aurait atterri sur la victime, qui a été « grièvement blessée » et est décédée malgré l’intervention des secours. Une enquête est ouverte. Dans son communiqué, la Police neuchâteloise précise que le jeune garçon impliqué n’a pas encore été identifié. Il serait « âgé d’une dizaine d’années », aurait « des cheveux châtains », il « portait probablement un maillot de bain bleu foncé et était possiblement accompagné d’une dame ». Les éventuels témoins sont priés de prendre contact avec la police au 032 889 90 00.

Quatre patrouilles de gendarmerie, plusieurs patrouilles de la police judiciaire, une ambulance, trois sapeurs-pompiers du SIS des Montagnes neuchâteloises et le SMUR sont intervenus.

La réouverture de la piscine est prévue ce mercredi. Selon nos informations, le restaurant des Mélèzes est fermé jusqu’à mardi 22 heures. /comm-vco