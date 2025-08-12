Piscine des Mélèzes évacuée

Le site chaux-de-fonnier a été vidé de ses baigneurs par les forces de l'ordre en raison d’un ...
Piscine des Mélèzes évacuée

Le site chaux-de-fonnier a été vidé de ses baigneurs par les forces de l'ordre en raison d’un accident.

Accident à la piscine des Mélèzes, le site a été évacué mardi après-midi. (Photo: Belandscape architecte paysagiste) Accident à la piscine des Mélèzes, le site a été évacué mardi après-midi. (Photo: Belandscape architecte paysagiste)

La piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds a été évacuée mardi en milieu d’après-midi en raison d’un accident. La police et des ambulances sont sur place.

Développement suit. /cwi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La Mi-été des Bayards, une fabrique à souvenirs depuis 70 ans

La Mi-été des Bayards, une fabrique à souvenirs depuis 70 ans

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 15:23

Photo Vision met la clé sous la porte à Neuchâtel

Photo Vision met la clé sous la porte à Neuchâtel

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 12:29

Chantier nocturne au giratoire de la Chapelle

Chantier nocturne au giratoire de la Chapelle

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 10:55

Un automobiliste perd la vie dans un accident près d'Engollon

Un automobiliste perd la vie dans un accident près d'Engollon

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 17:23

Articles les plus lus

Un automobiliste perd la vie dans un accident près d'Engollon

Un automobiliste perd la vie dans un accident près d'Engollon

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 17:23

Les droits de douane américains impactent toute l’économie locale

Les droits de douane américains impactent toute l’économie locale

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 18:54

Chantier nocturne au giratoire de la Chapelle

Chantier nocturne au giratoire de la Chapelle

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 10:55

Photo Vision met la clé sous la porte à Neuchâtel

Photo Vision met la clé sous la porte à Neuchâtel

Région    Actualisé le 12.08.2025 - 12:29