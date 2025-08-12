Les Brenets, porte d’entrée du Parc du Doubs en 2027 ?

Le projet de création d’une porte d’entrée du Parc du Doubs aux Brenets pourrait voir le jour en 2027. C’est le souhait du conseiller communal loclois Philippe Rouault. Le Locle est propriétaire de l’ancien restaurant proche du port des Brenets dans lequel un accueil des visiteurs est prévu. Cette porte d’entrée abritera aussi une exposition permanente de l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie, ainsi que la brasserie déjà installée dans les locaux, qui fabrique la bière des Brenets. Le coût du projet, qui implique la rénovation du bâtiment, n’a pas encore été chiffré.

