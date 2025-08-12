Les Brenets, porte d’entrée du Parc du Doubs en 2027 ?

Le village neuchâtelois pourrait devenir lieu d’accueil des visiteurs, comme l’est déjà St-Ursanne ...
Le village neuchâtelois pourrait devenir lieu d’accueil des visiteurs, comme l’est déjà St-Ursanne.

L'ancien restaurant proche du port des Brenets, future porte d'entrée du Parc du Doubs. L'ancien restaurant proche du port des Brenets, future porte d'entrée du Parc du Doubs.

Le projet de création d’une porte d’entrée du Parc du Doubs aux Brenets pourrait voir le jour en 2027. C’est le souhait du conseiller communal loclois Philippe Rouault. Le Locle est propriétaire de l’ancien restaurant proche du port des Brenets dans lequel un accueil des visiteurs est prévu. Cette porte d’entrée abritera aussi une exposition permanente de l’Institut suisse de spéléologie et de karstologie, ainsi que la brasserie déjà installée dans les locaux, qui fabrique la bière des Brenets. Le coût du projet, qui implique la rénovation du bâtiment, n’a pas encore été chiffré. 

Philippe Rouault : « Mélanger un produit local avec l'accueil des visiteurs paraît une bonne  »

Ecouter le son

Quant à l’épineux dossier des « trous » situés dans le lit de la rivière et qui assèchent régulièrement le lac des Brenets, il n’est pas dans les mains de la commune. /vco

« Les fuites [dans le lit de la rivière] ont été localisées. »

Ecouter le son


 

