La Mi-été des Bayards, une fabrique à souvenirs depuis 70 ans

C’est LA fête de l’été à ne pas manquer aux Bayards : la 70e Mi-été démarre ce vendredi à 19h au centre du village. Pour cette édition anniversaire, deux cortèges sont organisés.
Aux Bayards, on fête la Mi-été depuis 70 ans ! Cette année encore, le village ne coupe pas à la tradition : l’Association de la Mi-été des Bayards a prévu trois soirs de fête. Ouverture des portes ce vendredi dès 19h, sous la tente située devant l’ancienne chapelle, au centre du village.
Comme tous les cinq ans – à l’exception de l’année de pandémie de Covid-19 en 2020 – deux cortèges sont organisés : le vendredi soir aux flambeaux avec un départ à 20h30 depuis le haut du village et le dimanche à 14h30 avec une trentaine de groupes, dont une dizaine de cavaliers fribourgeois en ouverture. Dimanche, la tente sera ouverte dès 11h pour un apéro-concert suivi du traditionnel rôti proposé en menu. La manifestation se terminera aux alentours de minuit.
« Le dimanche, le menu sera le fameux rôti ! »
Souvenirs d’enfance
Pour cette 70e édition, l’événement se déroulera sur le thème des souvenirs d’enfance. Ceux de Tania Vaudan, présidente de l’Association de la Mi-été des Bayards depuis 2021, remontent au temps où « le vendredi, c’était bal masqué obligatoire ! On retrouvait tous nos copains sous la tente et on y passait tout le week-end pendant que nos parents y travaillaient derrière le bar. » Une ambiance « très villageoise » que Tania Vaudan voit perdurer d’un œil satisfait : « passablement de personnes du village se rendent à l’événement et beaucoup de jeunes commencent à venir nous aider à monter la tente. Nous sommes vraiment contents de pouvoir compter sur eux et nous espérons qu’ils assureront la relève dans quelques années ! »
Tania Vaudan : « Avant, c'était vendredi soir bal masqué obligatoire ! »
Événement rassembleur
Tania Vaudan espère en effet voir l’événement perdurer encore longtemps : « il y a quatre ans, un nouveau comité s’est formé, composé d’un groupe d’amis tous enfants des Bayards, pour organiser cette manifestation qui nous tient à cœur et qui permet de rassembler les habitants du village et de la région. L’année passée, nous avons notamment décidé de proposer à nouveau une soirée le vendredi, nous avons repensé la mise en place sous la tente et nous organisons, en dehors des éditions anniversaires, un tournoi de foot le samedi après-midi afin d’attirer le public. » La recette semble fonctionner : plusieurs centaines de personnes se sont rendues à l’événement l’année dernière, avec un pic de 400 personnes le samedi soir. « Nous espérons en attirer autant cette année ! »
« On est des enfants des Bayards, cette manifestation nous tient à coeur. »
Rendez-vous donc dès vendredi soir pour participer à la 70e Mi-été des Bayards. L’entrée à la fête est entièrement gratuite cette année. Le Somnambus circulera trois fois durant les nuits de vendredi et samedi pour reconduire les Vallonniers dans leur village respectif. /aes