La Mi-été des Bayards, une fabrique à souvenirs depuis 70 ans

Aux Bayards, on fête la Mi-été depuis 70 ans ! Cette année encore, le village ne coupe pas à la tradition : l’Association de la Mi-été des Bayards a prévu trois soirs de fête. Ouverture des portes ce vendredi dès 19h, sous la tente située devant l’ancienne chapelle, au centre du village.

Comme tous les cinq ans – à l’exception de l’année de pandémie de Covid-19 en 2020 – deux cortèges sont organisés : le vendredi soir aux flambeaux avec un départ à 20h30 depuis le haut du village et le dimanche à 14h30 avec une trentaine de groupes, dont une dizaine de cavaliers fribourgeois en ouverture. Dimanche, la tente sera ouverte dès 11h pour un apéro-concert suivi du traditionnel rôti proposé en menu. La manifestation se terminera aux alentours de minuit.