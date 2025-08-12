Chantier nocturne au giratoire de la Chapelle

Le rond-point de Corcelles sera fermé durant trois week-ends, à partir du 15 août. Les travaux ...
Le rond-point de Corcelles sera fermé durant trois week-ends, à partir du 15 août. Les travaux auront lieu de nuit pour minimiser l’impact sur le trafic.

Le rond-point de la Chapelle à Corcelles sera en chantier durant trois week-ends, à partir du 15 août. Les travaux se dérouleront de nuit. (Photo : SPCH) Le rond-point de la Chapelle à Corcelles sera en chantier durant trois week-ends, à partir du 15 août. Les travaux se dérouleront de nuit. (Photo : SPCH)

Il faudra composer sans le giratoire de la Chapelle durant trois week-ends à Corcelles. Le rond-point qui dirige le trafic vers Montmollin et le Val-de-Travers sera fermé à la circulation entre 19h et 5h dès le 15 août les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Des déviations seront mises en place.

Le service des ponts et chaussées a fait le choix de travaux nocturne pour perturber le moins possible le trafic privé et les transports publics.

Construit en 2003, l’ouvrage n’a jamais eu droit à des rénovations. Il voit défiler 8'000 véhicules par jours. Dès ce vendredi, il s’agira de refaire complètement les trois couches de revêtement sur une profondeur de 25 centimètres.

En surface, un anneau intérieur semi-infranchissable sera aménagé afin de diminuer les vitesses de circulation, et d’augmenter la sécurité de tous les usagers, indique la chancellerie cantonale dans un communiqué diffusé ce mardi.

Les travaux sont prévus sur trois fins de semaine à compter du 15 août. En cas de météo défavorable, ils seront reportés sur les week-ends suivants. /comm-cwi


Actualisé le

 

