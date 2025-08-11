Jura & Trois-Lacs s’associe avec un influenceur français pour promouvoir la région

L’hôtellerie de la région Jura & Trois-Lacs se porte bien au deuxième trimestre de 2025. L’association ...
Jura & Trois-Lacs s’associe avec un influenceur français pour promouvoir la région

L’hôtellerie de la région Jura & Trois-Lacs se porte bien au deuxième trimestre de 2025. L’association collabore notamment avec des influenceurs pour assurer sa promotion.

Entre avril et juin, la région de Jura & Trois-Lacs a enregistré une augmentation des nuitées par rapport à 2024. Entre avril et juin, la région de Jura & Trois-Lacs a enregistré une augmentation des nuitées par rapport à 2024.

Entre le 1er avril et le 30 juin 2025, le secteur a enregistré près de 260'000 nuitées, soit une augmentation de 1,8% par rapport à la même période l’année dernière, a annoncé Jura & Trois-Lacs dans un communiqué. Cette croissance est portée par le marché suisse, qui compense la diminution observée sur les marchés étrangers.


Capitaliser sur le marché français

Pour promouvoir la région, Jura & Trois-Lac collabore régulièrement avec des influenceurs. Cet été, du 7 au 11 juillet, Bruno Maltor est venu découvrir les paysages de l’Arc jurassien. Son compte Instagram est suivi par plus de 750'000 personnes, 656'600 sur TikTok. Une véritable communauté en ligne qui a séduit Jura & Trois-Lacs. La vidéo réalisée par l'influenceur sur la Ville de Neuchâtel et publiée vendredi dernier sur Instagram comptabilise déjà au-delà de 383'000 vues et 13'800 likes.

« Les touristes français viennent davantage chez nous d’année en année, nous souhaitions capitaliser sur ce marché et renforcer notre présence », explique Jérôme Longaretti. « Bruno Maltor touche un public relativement jeune, entre 25 et 35 ans, en couple et sans enfants, qui cherchent des activités qui sortent de l’ordinaire et des régions peu connues ».

Par contre, il est trop tôt pour remarquer les retombées de cette collaboration entre l’association et l’influenceur, « les premiers résultats seront connus dans le courant de l’automne », précise Jérôme Longaretti.

L'influenceur français Bruno Maltor a sillonné la région du 7 au 11 juillet, sponsorisé par Jura & Trois-Lacs. (Photo : Jura & Trois-Lacs) L'influenceur français Bruno Maltor a sillonné la région du 7 au 11 juillet, sponsorisé par Jura & Trois-Lacs. (Photo : Jura & Trois-Lacs)


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les droits de douane américains impactent toute l’économie locale

Les droits de douane américains impactent toute l’économie locale

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 16:50

Fermetures nocturnes entre Marin et Cornaux sur l’A5

Fermetures nocturnes entre Marin et Cornaux sur l’A5

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 14:57

Trafic ferroviaire perturbé entre Neuchâtel et le Val-de-Travers

Trafic ferroviaire perturbé entre Neuchâtel et le Val-de-Travers

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 11:34

Des Neuchâtelois touchés en plein cœur par les fléchettes

Des Neuchâtelois touchés en plein cœur par les fléchettes

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 10:32

Articles les plus lus

Hors Tribu bat un record de fréquentation

Hors Tribu bat un record de fréquentation

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 18:32

Des Neuchâtelois touchés en plein cœur par les fléchettes

Des Neuchâtelois touchés en plein cœur par les fléchettes

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 10:32

Trafic ferroviaire perturbé entre Neuchâtel et le Val-de-Travers

Trafic ferroviaire perturbé entre Neuchâtel et le Val-de-Travers

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 11:34

Fermetures nocturnes entre Marin et Cornaux sur l’A5

Fermetures nocturnes entre Marin et Cornaux sur l’A5

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 14:57

Hors Tribu bat un record de fréquentation

Hors Tribu bat un record de fréquentation

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 18:32

Une météo radieuse pour la Plage des Six Pompes

Une météo radieuse pour la Plage des Six Pompes

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 18:39

Des Neuchâtelois touchés en plein cœur par les fléchettes

Des Neuchâtelois touchés en plein cœur par les fléchettes

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 10:32

Trafic ferroviaire perturbé entre Neuchâtel et le Val-de-Travers

Trafic ferroviaire perturbé entre Neuchâtel et le Val-de-Travers

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 11:34

Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 17:14

Un 120e Marché-Concours « magnifique » avant une prochaine édition historique

Un 120e Marché-Concours « magnifique » avant une prochaine édition historique

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 17:30

Hors Tribu bat un record de fréquentation

Hors Tribu bat un record de fréquentation

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 18:32

Une météo radieuse pour la Plage des Six Pompes

Une météo radieuse pour la Plage des Six Pompes

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 18:39