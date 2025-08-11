Jura & Trois-Lacs s’associe avec un influenceur français pour promouvoir la région

Entre le 1er avril et le 30 juin 2025, le secteur a enregistré près de 260'000 nuitées, soit une augmentation de 1,8% par rapport à la même période l’année dernière, a annoncé Jura & Trois-Lacs dans un communiqué. Cette croissance est portée par le marché suisse, qui compense la diminution observée sur les marchés étrangers.





Capitaliser sur le marché français



Pour promouvoir la région, Jura & Trois-Lac collabore régulièrement avec des influenceurs. Cet été, du 7 au 11 juillet, Bruno Maltor est venu découvrir les paysages de l’Arc jurassien. Son compte Instagram est suivi par plus de 750'000 personnes, 656'600 sur TikTok. Une véritable communauté en ligne qui a séduit Jura & Trois-Lacs. La vidéo réalisée par l'influenceur sur la Ville de Neuchâtel et publiée vendredi dernier sur Instagram comptabilise déjà au-delà de 383'000 vues et 13'800 likes.