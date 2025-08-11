Fermetures nocturnes entre Marin et Cornaux sur l’A5

Des fermetures ponctuelles de l’A5 entre Marin et Cornaux sont prévues de nuit, du 11 août ...
Des fermetures ponctuelles de l’A5 entre Marin et Cornaux sont prévues de nuit, du 11 août au 4 octobre, pour réfection de la chaussée. Des déviations seront mises en place sur le réseau secondaire.

L'A5 sera ponctuellement fermée la nuit en raison de travaux. (Photo d'illustration) L'A5 sera ponctuellement fermée la nuit en raison de travaux. (Photo d'illustration)

Les automobilistes circulants entre Marin et Cornaux devront composer avec plusieurs fermetures nocturnes de l’A5 en été et en début d’automne, en raison de travaux de réfection de la couche de roulement.

L’Office fédéral des routes (OFROU) annonce par communiqué ce lundi que les interventions auront lieu du 11 août au 4 octobre 2025. Les fermetures concerneront différents tronçons selon un calendrier précis.

  • 11 au 19 août : entre Cornaux et Thielle, direction Neuchâtel, 19h–5h, circulation bidirectionnelle. 
  • 20 au 25 août : entre Thielle et St-Blaise, direction Neuchâtel, 19h–5h, circulation bidirectionnelle. 
  • 26 au 30 août et 1er au 6 septembre : entre Cornaux et Maladière, direction Neuchâtel, 22h–5h, fermeture totale. 
  • 8 au 13 septembre : entre Maladière et Marin, direction Bienne, 22h–5h, fermeture totale. 
  • 15 au 20 septembre : entre Marin et Thielle, direction Bienne, 22h–5h, fermeture totale. 
  • 23 septembre au 4 octobre : entre Thielle et Cornaux, direction Bienne, 19h–5h, circulation bidirectionnelle.

Ces travaux, dépendants des conditions météo, pourront être reportés en cas de pluie. Des déviations seront signalées sur le réseau secondaire. /comm-gtr


 

