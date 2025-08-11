Fermetures nocturnes entre Marin et Cornaux sur l’A5

Les automobilistes circulants entre Marin et Cornaux devront composer avec plusieurs fermetures nocturnes de l’A5 en été et en début d’automne, en raison de travaux de réfection de la couche de roulement.

L’Office fédéral des routes (OFROU) annonce par communiqué ce lundi que les interventions auront lieu du 11 août au 4 octobre 2025. Les fermetures concerneront différents tronçons selon un calendrier précis.