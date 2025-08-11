Des Neuchâtelois touchés en plein cœur par les fléchettes

Une affaire de compétition

Pour les licenciés des 11 équipes de la ligue neuchâteloise, les fléchettes sont une affaire de compétition. « Durant toute la durée de la saison, on s’entraîne les lundis et on joue les mercredis », détaille le président du club de Colombier. Un entraînement nécessaire pour atteindre la précision la plus infaillible possible. Toutefois, pour Laurent Crelier, l’entrainement seul ne suffit pas pour atteindre le plus haut niveau. « Les champions du monde, ils ont ce truc en plus », souligne le pratiquant.

Sur le circuit neuchâtelois, les fruits des entraînements hebdomadaires se traduisent par des matches en simple et en double, ainsi que par équipe durant toute la durée du championnat. Lors de ces événements, le public reste encore intimiste. « Ce sont surtout nos proches qui viennent nous voir », rapporte le président du club de Colombier.





Un jeu mental

On l’aura compris, ce n’est pas dans l’aspect physique des fléchettes que l’on retrouve le plus de difficultés. À l’instar de la pétanque ou du tir sportif, c’est surtout le mental qui fait la différence lors des compétitions. « Il ne faut jamais se battre contre le tableau de l’adversaire, mais contre soi-même », relève Laurent Crelier. Loin des clichés du loisir de bar et de ses dérivées récréatives, l’essence même des fléchettes n’est pas totalement oubliée lors des compétitions, mais sa pratique reste tout de même bien différente de celle du bar.