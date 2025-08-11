Des Neuchâtelois touchés en plein cœur par les fléchettes

C’est une discipline en pleine expansion dans le canton de Neuchâtel. Si on connait les fléchettes pour sa pratique récréative dans les bars, ce sport de précision est aussi une affaire de compétition. Dans la région, neuf clubs dont le Nomades Darts de Colombier disputent un championnat.
Il faut viser pour mieux régner ! Les fléchettes, sport de précision par excellence, se démocratisent ces dernières années. L’impulsion est venue d’outre-Manche et a atteint le canton de Neuchâtel. L’an dernier, la saison de la ligue neuchâteloise de fléchettes a vu se confronter plus de 80 passionné(e)s répartis dans 11 équipes. Un engouement qui sourit au club des Nomades Darts, basé à Colombier. Au sein de cette équipe, la pratique des fléchettes rime avec la bonne ambiance. « Chez nous c’est plus qu’un club, c’est comme une famille », souri Laurent Crelier, président du club colombinois. Sport de bar par excellence, la pratique des fléchettes reste encore teintée d'une réputation récréative. Pas de quoi piquer au vif Laurent Crelier pour autant. Pour lui, c’est un sport : « je vous assure qu’après avoir joué quelques heures, le bras s’en ressent » , déclare le président des Nomades Darts Club.
Laurent Crelier : « Aujourd'hui, avec la médiatisation et l'avénement des joueurs professionels, les fléchettes c'est un sport. »
Une affaire de compétition
Pour les licenciés des 11 équipes de la ligue neuchâteloise, les fléchettes sont une affaire de compétition. « Durant toute la durée de la saison, on s’entraîne les lundis et on joue les mercredis », détaille le président du club de Colombier. Un entraînement nécessaire pour atteindre la précision la plus infaillible possible. Toutefois, pour Laurent Crelier, l’entrainement seul ne suffit pas pour atteindre le plus haut niveau. « Les champions du monde, ils ont ce truc en plus », souligne le pratiquant.
Sur le circuit neuchâtelois, les fruits des entraînements hebdomadaires se traduisent par des matches en simple et en double, ainsi que par équipe durant toute la durée du championnat. Lors de ces événements, le public reste encore intimiste. « Ce sont surtout nos proches qui viennent nous voir », rapporte le président du club de Colombier.
Un jeu mental
On l’aura compris, ce n’est pas dans l’aspect physique des fléchettes que l’on retrouve le plus de difficultés. À l’instar de la pétanque ou du tir sportif, c’est surtout le mental qui fait la différence lors des compétitions. « Il ne faut jamais se battre contre le tableau de l’adversaire, mais contre soi-même », relève Laurent Crelier. Loin des clichés du loisir de bar et de ses dérivées récréatives, l’essence même des fléchettes n’est pas totalement oubliée lors des compétitions, mais sa pratique reste tout de même bien différente de celle du bar.
Laurent Crelier : « Le jeux mental, c’est uniquement dans notre tête. »
La reprise du championnat neuchâtelois se fera en août pour les deux équipes du Nomades Darts Club et les 10 autres du canton. /ave