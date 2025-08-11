Un automobiliste perd la vie dans un accident près d'Engollon

Un grave accident a coûté la vie à un automobiliste dimanche après-midi sur la route reliant Valangin à Dombresson, à proximité d’Engollon.

Selon un communiqué de la Police neuchâteloise, l’accident s’est produit vers 16h20. À la sortie d’une courbe à gauche, la voiture a, pour une raison encore indéterminée, dévié sur la droite, traversé la bande herbeuse et percuté un arbre. Le véhicule a ensuite effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser une cinquantaine de mètres plus loin.

Malgré l’intervention rapide d’une ambulance et du SMUR, le conducteur, un homme de 90 ans domicilié dans la région, est décédé sur place.

L’accident a mobilisé quatre patrouilles de gendarmerie et des spécialistes du groupe technique accident (GTA) de la police de la circulation. La route a été fermée plusieurs heures pour permettre les constatations. /comm-gtr