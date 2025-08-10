Hors Tribu bat un record de fréquentation

La météo exceptionnelle, l’édition anniversaire et le bouche-à-oreille ont attiré plusieurs ...
Hors Tribu bat un record de fréquentation

La météo exceptionnelle, l’édition anniversaire et le bouche-à-oreille ont attiré plusieurs milliers de spectateurs de jeudi à samedi sur le Champ du Zi à Môtiers.

Plusieurs milliers de personnes se sont rendues à Hors Tribu entre jeudi et samedi. (Photo: Etienne Grangjean). Plusieurs milliers de personnes se sont rendues à Hors Tribu entre jeudi et samedi. (Photo: Etienne Grangjean).

Trente ans, ça se fête et ça attire les foules. Le festival Hors Tribu a attiré plusieurs milliers de spectateurs de jeudi à samedi sur le Champ du Zi à Môtiers. Une fréquentation record. Un succès que les organisateurs attribuent au trentième, mais aussi à une météo exceptionnelle et au bouche-à-oreille. Pour cette édition particulière, les membres des comités successifs étaient présents en nombre. Certains d’entre eux sont par ailleurs montés sur scène.

Le comité d’organisation actuel remet les rênes du festival dès 2026 à une équipe rajeunie. Une équipe qui cherche encore des membres. /comm-sma


 

Actualités suivantes

Une météo radieuse pour la Plage des Six Pompes

Une météo radieuse pour la Plage des Six Pompes

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 18:39

Un 120e Marché-Concours « magnifique » avant une prochaine édition historique

Un 120e Marché-Concours « magnifique » avant une prochaine édition historique

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 17:30

Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 17:14

Dernière récolte d’absinthe de l’année au Val-de-Travers

Dernière récolte d’absinthe de l’année au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 15:51

Articles les plus lus

L’Iliade à la Plage des Six Pompes

L’Iliade à la Plage des Six Pompes

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 15:16

« Graines de chercheurs » continue de fleurir

« Graines de chercheurs » continue de fleurir

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 11:00

Dernière récolte d’absinthe de l’année au Val-de-Travers

Dernière récolte d’absinthe de l’année au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 15:51

Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

Un record de fréquentation pour le LakeLive festival

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 17:14

Les aoûtats, une minuscule larve rouge bête noire de l’été

Les aoûtats, une minuscule larve rouge bête noire de l’été

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 15:45

« Dodo », l’un des cofondateurs de la Case à Chocs est décédé

« Dodo », l’un des cofondateurs de la Case à Chocs est décédé

Région    Actualisé le 08.08.2025 - 17:11

L’Iliade à la Plage des Six Pompes

L’Iliade à la Plage des Six Pompes

Région    Actualisé le 09.08.2025 - 15:16

« Graines de chercheurs » continue de fleurir

« Graines de chercheurs » continue de fleurir

Région    Actualisé le 10.08.2025 - 11:00