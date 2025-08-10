Hors Tribu bat un record de fréquentation

Trente ans, ça se fête et ça attire les foules. Le festival Hors Tribu a attiré plusieurs milliers de spectateurs de jeudi à samedi sur le Champ du Zi à Môtiers. Une fréquentation record. Un succès que les organisateurs attribuent au trentième, mais aussi à une météo exceptionnelle et au bouche-à-oreille. Pour cette édition particulière, les membres des comités successifs étaient présents en nombre. Certains d’entre eux sont par ailleurs montés sur scène.

Le comité d’organisation actuel remet les rênes du festival dès 2026 à une équipe rajeunie. Une équipe qui cherche encore des membres. /comm-sma