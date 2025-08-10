Dernière récolte d’absinthe de l’année à Val-de-Travers

Cette année, l’absinthe est magnifique





La grande absinthe est une plante du sud qui aime le sec, mais elle n’a pas trop souffert de la météo cette année, malgré un mois de juillet très humide. « Malheureusement, il y en a un petit peu moins. Elle a moins grandi et on a eu quelques pertes en hiver, même s’il n’a pas été très rude », explique Yves Currit. Et la cultiver n’est pas non plus très compliqué. L’une des difficultés, relève l’agriculteur, est le désherbage. Pour avoir un champ le plus propre possible. « C’est le gros challenge. » Vendredi, la récolte a été réalisée à la main. « On ne met pas beaucoup plus de temps et c’est plus propre. »