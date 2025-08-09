L’Iliade à la Plage des Six Pompes ! La Compagnie Bravache revisite à sa manière la bataille de Troie ce samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds. Cette troupe française est composée de quatre comédiens, dont la Neuchâteloise Ariane Pelluet. Une inconditionnelle du festival de rues chaux-de-fonnier depuis des années, notamment en tant que bénévole.