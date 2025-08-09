L’Iliade à la Plage des Six Pompes

La Compagnie Bravache revisite à sa manière la bataille de Troie ce samedi et dimanche à La ...
L’Iliade à la Plage des Six Pompes

La Compagnie Bravache revisite à sa manière la bataille de Troie ce samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds. Une troupe française composée de quatre comédiens, dont une Neuchâteloise qui joue pour la première fois dans ce festival qui lui est cher.

La Compagnie Bravache revisite le mythe de l'Iliade à La Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds encore ce samedi et dimanche. La Compagnie Bravache revisite le mythe de l'Iliade à La Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds encore ce samedi et dimanche.

L’Iliade à la Plage des Six Pompes ! La Compagnie Bravache revisite à sa manière la bataille de Troie ce samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds. Cette troupe française est composée de quatre comédiens, dont la Neuchâteloise Ariane Pelluet. Une inconditionnelle du festival de rues chaux-de-fonnier depuis des années, notamment en tant que bénévole. 

Ariane Pelluet : « Il y a un peu de nostalgie quand je reviens ici. »

Ecouter le son

La Compagnie Bravache joue l’Iliade depuis trois ans. Un spectacle pluridisciplinaire, ludique et rempli d’humour, qui a beaucoup évolué au fil des représentations, suivant ce qui fonctionne bien ou moins bien avec le public. 

Reportage lors de la première représentation:

Ecouter le son

La Compagnie Bravache joue encore l’Iliade samedi et dimanche La Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds. /sma


