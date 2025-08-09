L’Iliade à la Plage des Six Pompes

La Compagnie Bravache revisite à sa manière la bataille de Troie ce samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds. Une troupe française composée de quatre comédiens, dont une Neuchâteloise qui joue pour la première fois dans ce festival qui lui est cher.
Ariane Pelluet : « Il y a un peu de nostalgie quand je reviens ici. »
La Compagnie Bravache joue l’Iliade depuis trois ans. Un spectacle pluridisciplinaire, ludique et rempli d’humour, qui a beaucoup évolué au fil des représentations, suivant ce qui fonctionne bien ou moins bien avec le public.
Reportage lors de la première représentation:
La Compagnie Bravache joue encore l’Iliade samedi et dimanche La Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds. /sma