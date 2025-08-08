Les aoûtats, une minuscule larve rouge bête noire de l’été

Ils peuvent mener la vie dure aux baigneurs qui se prélassent au soleil. Les aoûtats sont des acariens de moins d’un demi-millimètre qui vivent dans les zones herbacées. Des organismes qui ressemblent aux tiques, qui sont tout petits et passent donc souvent inaperçus…mais pas leur morsure. Elle est certes indolore, mais quelques heures plus tard de petits boutons se développent le long de vos jambes par exemple. Et ça gratte plutôt fort, les réactions cutanées peuvent être parfois conséquentes. Il y a cinq ans, plusieurs baigneurs en ont d’ailleurs été victime au bord du lac de Neuchâtel, entrainant même la fermeture de la plage de Concise dans le canton de Vaud. « Chez nous, les aoûtats vivent le plus fréquemment dans les zones de hautes herbes. Dans la région, leur répartition géographique est inhomogène. Mais ils sont principalement actifs lorsque la température est élevée. C’est en juillet, août, septembre qu’ils sont les plus à même de vous faire des lésions cutanées qui vont démanger », précise le Docteur Olivier Clerc, infectiologue au Réseau hospitalier neuchâtelois.