La canicule s’apprête à toucher Neuchâtel

Le canton va vivre une période de canicule entre ce samedi et mercredi. Le Service cantonal ...
Le canton va vivre une période de canicule entre ce samedi et mercredi. Le Service cantonal de la santé publique rappelle les bons gestes à adopter et recommande de se protéger de la chaleur.

Le canton de Neuchâtel, et le reste de la Suisse, va vivre un période de canicule entre samedi et mercredi. (Photo libre de droits) Le canton de Neuchâtel, et le reste de la Suisse, va vivre un période de canicule entre samedi et mercredi. (Photo libre de droits)

Une nouvelle période de canicule va débuter dans le canton de Neuchâtel et en Suisse. Dès ce samedi jusqu’au mercredi 9 août au moins, des températures entre 31 et 35 degrés sont attendues durant la journée. La nuit, la température ne devrait pas descendre en-dessous des 19 à 21 degrés. Le Service cantonal neuchâtelois de la santé publique (SCSP) a rappelé ce vendredi les précautions à prendre en cas de fortes chaleurs.

Le SCSP invite à se protéger de la chaleur en journée et à être attentif aux personnes vulnérables, telles que les personnes âgées, les enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques. En cas de doute sur l’état de santé de ces personnes, il faut appeler le médecin traitant, voire composer le 144 en cas d’urgence. Les personnes travaillant sur les chantiers ou avec un travail de forte intensité physique doivent avoir un accès facilité à l’eau et des pauses adaptées.

Bien boire, manger léger, porter des vêtements amples et légers, préserver la fraîcheur des logements, ainsi qu’éviter les activités physiques en plein soleil sont autant de moyens de se protéger de la chaleur. Retrouvez des informations plus détaillées sur les mesures à prendre sur la page dédiée sur le site du Canton de Neuchâtel. /comm-gtr


 

Incendie à la déchetterie de Chézard-St-Martin

Le triton crêté redécouvert dans la Grande Cariçaie

On a visité le chantier d'entretien annuel des tunnels sous La Vue-des-Alpes

Droits de douane : Neuchâtel mise dans un premier temps sur les RHT

Nuitées en hausse dans la région

Neuchâtel éteint ses lumières pour observer les Perséides

Le taux de chômage est en hausse à Neuchâtel en juillet

Lecture de plage (5/6) : « Châtiment » de Percival Everett

