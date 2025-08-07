Lecture de plage (5/6) : « Châtiment » de Percival Everett

Mathias Jaquenod, libraire chez Payot Neuchâtel, a choisi six livres coups de cœur. Chaque ...
Lecture de plage (5/6) : « Châtiment » de Percival Everett

Mathias Jaquenod, libraire chez Payot Neuchâtel, a choisi six livres coups de cœur. Chaque jeudi durant les vacances scolaires, RTN vous propose sa série d’été « lecture de plage ».

Le libraire Mathias Jaquenod propose comme lecture d'été le roman policier de Percival Everett, Châtiment. Le libraire Mathias Jaquenod propose comme lecture d'été le roman policier de Percival Everett, Châtiment.

Prendre du bon temps et se prélasser au soleil un bouquin à la main. Mais lequel prendre au moment de boucler ses valises ? La rédaction de RTN vous propose chaque jeudi des vacances scolaires de découvrir un ouvrage dans le cadre de notre série « lecture de plage ». Mathias Jaquenod, libraire chez Payot Neuchâtel, a été invité à partager ses goûts personnels et à choisir six livres coups de cœur.

Pour ce cinquième et avant-dernier volet, direction les États-Unis. « Châtiment », le roman policier de l’auteur afro-américain Percival Everett emmène le lecteur dans le Mississippi « avec beaucoup de Redneck, des groupes bien racistes et trumpistes à souhait ». Percival Everett est également professeur de littérature, poète et peintre. « Il a donc beaucoup de connaissance en art. » Dans ce roman, l’auteur parle de lynchages d’Afro-Américain sur pratiquement un siècle. L’histoire commence avec une scène d’une violence extrême. Le cadavre d’un homme blanc et retrouvé à côté de celui d’un homme noir qui tient les testicules de l’homme blanc. « Mais comment sont-ils morts en même temps ? C’est le postulat de départ de ce roman. » Les enquêteurs de ce crime, qui sont Afro-Américains, vont avoir beaucoup de difficultés à être pris au sérieux par le shérif « qui est blanc et qui fait partie du Ku Klux Klan, comme la plupart des personnes dans la ville ».

 

Mathias Jaquenod : « L’idée de ce roman est une grande accusation de l’Amérique trumpiste et du populisme. »

Ecouter le son

Certaines scènes, notamment celles des meurtres, sont assez violentes. « Mais la thématique de fond est vraiment intéressante. »

« Il faut aimer le roman noir bien puissant. »

Ecouter le son

Mathias Jaquenod a particulièrement aimé le roman de Percival Everett parce « qu’il déteste le racisme ». Il voulait donc voir de l’intérieur comment un auteur noir américain arrive à parler de cela.

« Je ne supporte pas ce genre de choses. »

Ecouter le son

Jeudi prochain, place au 6e et dernier volet de notre série d’été « lecture de plage » avec un nouvel ouvrage proposé par Mathias Jaquenod, libraire chez Payot Neuchâtel. /jpp-sma


 

Actualités suivantes

Le taux de chômage est en hausse à Neuchâtel en juillet

Le taux de chômage est en hausse à Neuchâtel en juillet

Région    Actualisé le 07.08.2025 - 10:25

Neuchâtel éteint ses lumières pour observer les Perséides

Neuchâtel éteint ses lumières pour observer les Perséides

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 18:12

Nuitées en hausse dans la région

Nuitées en hausse dans la région

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 15:55

« Avec des droits de douane à 39%, l’Arc jurassien va particulièrement souffrir »

« Avec des droits de douane à 39%, l’Arc jurassien va particulièrement souffrir »

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 12:34

Articles les plus lus

« Avec des droits de douane à 39%, l’Arc jurassien va particulièrement souffrir »

« Avec des droits de douane à 39%, l’Arc jurassien va particulièrement souffrir »

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 12:34

Nuitées en hausse dans la région

Nuitées en hausse dans la région

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 15:55

Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 16:02

Neuchâtel éteint ses lumières pour observer les Perséides

Neuchâtel éteint ses lumières pour observer les Perséides

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 18:12

Six jours de Plage à La Chaux-de-Fonds

Six jours de Plage à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 05.08.2025 - 16:05

« Avec des droits de douane à 39%, l’Arc jurassien va particulièrement souffrir »

« Avec des droits de douane à 39%, l’Arc jurassien va particulièrement souffrir »

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 12:34

Nuitées en hausse dans la région

Nuitées en hausse dans la région

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 15:55

Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 16:02

« Monter une création artistique à 2’300m, c’est un défi »

« Monter une création artistique à 2’300m, c’est un défi »

Région    Actualisé le 05.08.2025 - 15:00

La H10 sera fermée entre Le Haut-de-la-Tour et Fleurier

La H10 sera fermée entre Le Haut-de-la-Tour et Fleurier

Région    Actualisé le 05.08.2025 - 15:15

Six jours de Plage à La Chaux-de-Fonds

Six jours de Plage à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 05.08.2025 - 16:05

Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Région    Actualisé le 06.08.2025 - 16:02