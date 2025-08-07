Lecture de plage (5/6) : « Châtiment » de Percival Everett

Prendre du bon temps et se prélasser au soleil un bouquin à la main. Mais lequel prendre au moment de boucler ses valises ? La rédaction de RTN vous propose chaque jeudi des vacances scolaires de découvrir un ouvrage dans le cadre de notre série « lecture de plage ». Mathias Jaquenod, libraire chez Payot Neuchâtel, a été invité à partager ses goûts personnels et à choisir six livres coups de cœur.

Pour ce cinquième et avant-dernier volet, direction les États-Unis. « Châtiment », le roman policier de l’auteur afro-américain Percival Everett emmène le lecteur dans le Mississippi « avec beaucoup de Redneck, des groupes bien racistes et trumpistes à souhait ». Percival Everett est également professeur de littérature, poète et peintre. « Il a donc beaucoup de connaissance en art. » Dans ce roman, l’auteur parle de lynchages d’Afro-Américain sur pratiquement un siècle. L’histoire commence avec une scène d’une violence extrême. Le cadavre d’un homme blanc et retrouvé à côté de celui d’un homme noir qui tient les testicules de l’homme blanc. « Mais comment sont-ils morts en même temps ? C’est le postulat de départ de ce roman. » Les enquêteurs de ce crime, qui sont Afro-Américains, vont avoir beaucoup de difficultés à être pris au sérieux par le shérif « qui est blanc et qui fait partie du Ku Klux Klan, comme la plupart des personnes dans la ville ».