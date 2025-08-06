Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

Une meute de loups dans le canton de Neuchâtel. Les garde-faunes du canton ont constaté sa présence dans le courant du mois de juillet. Une louve allaitante a d’abord été photographiée dans la région de La Brévine. Quatre, puis six petits ont ensuite été découverts. Pour le moment, les jeunes ne se déplacent pas beaucoup et n’accompagnent pas encore leurs parents. Il y avait déjà des loups dans la région avant, mais c’est la première fois qu’ils font des petits depuis 2022. Christophe Noël, chef du Service cantonal de la faune, explique « qu’on estime que ce sont les premières naissances. On pense qu’à terme, cette meute sera constituée de ces jeunes de l’année et du mâle et de la femelle. » Toutefois, ce n’est pas dit que tous les louveteaux survivent.

