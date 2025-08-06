Une meute de loups dans les Montagnes neuchâteloises

La présence du groupement a été découverte au cours du mois de juillet par les gardes-faune du Service de la faune, des forêts et de la nature. Les suivis actuellement effectués constatent la naissance de six louveteaux dans le canton cette année.

Six louveteaux ont été aperçus par le service de la faune, des forêts et de la nature à la Brévine. (Photo d'illustration : libre de droits) Six louveteaux ont été aperçus par le service de la faune, des forêts et de la nature à la Brévine. (Photo d'illustration : libre de droits)

Une meute de loups dans le canton de Neuchâtel. Les garde-faunes du canton ont constaté sa présence dans le courant du mois de juillet. Une louve allaitante a d’abord été photographiée dans la région de La Brévine. Quatre, puis six petits ont ensuite été découverts. Pour le moment, les jeunes ne se déplacent pas beaucoup et n’accompagnent pas encore leurs parents. Il y avait déjà des loups dans la région avant, mais c’est la première fois qu’ils font des petits depuis 2022. Christophe Noël, chef du Service cantonal de la faune, explique « qu’on estime que ce sont les premières naissances. On pense qu’à terme, cette meute sera constituée de ces jeunes de l’année et du mâle et de la femelle. » Toutefois, ce n’est pas dit que tous les louveteaux survivent.

Christophe Noël : « La mortalité chez les jeunes individus est assez importante. »

L’arrivée de cette meute dans le canton, après celles du Marchairuz, du Risoud, du Mont Tendre, de Jougne-Suchet et de Haute Valserine confirme une progression claire du loup vers l’Est de l'Arc jurassien, comme l’explique Christophe Noël, chef du Service de la faune, des forêts et de la nature. Il précise que « les conditions dans notre région permettent à une meute de se développer. »

« On pense que cette meute se nourrit exclusivement de chevreuils. »

L’arrivée de cette nouvelle meute pourrait laisser présager que d’autres s’installent dans la région. Le Service de la faune va justement devoir documenter cette hypothèse. « L’objectif maintenant, c’est de clairement documenter le territoire que cette meute occupe par rapport à la meute de Jougne-Suchet qui se trouve plus à l’ouest. » La meute neuchâteloise pourrait aussi « déborder sur le territoire français plus au nord ». Les loups font l’objet de surveillance. « C’est très important déjà très, très important par rapport à la protection des troupeaux, pour pouvoir correctement informer les éleveurs. »

« Il n’est pas exclu que d’autres meutes s’établissent plus à l’est. ».

Depuis les premières observations de loups signalées en 2022, le canton a mis en place un plan de mesures en collaboration avec la Confédération, les scientifiques de la KORA et les différents milieux concernés. Celui-ci porte sur la protection des troupeaux, le suivi, l’information, la sensibilisation et les mesures de régulation. Ce plan s’appuie sur le droit fédéral et cantonal qui tous deux ont été récemment renforcés et précisés dans le domaine de la gestion des grands carnivores. /comm-sma-awa



