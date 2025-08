Nuitées en hausse dans la région

L’hôtellerie dans la région Jura & Trois-Lacs se porte bien. Entre le 1er avril et le 30 juin 2025, près de 260'000 nuitées ont été enregistrées, soit une augmentation de 1,8% par rapport à la même période l’an dernier. Une hausse portée par le marché suisse qui a augmenté de 5,2% compensant ainsi la diminution des nuitées de touristes étrangers. Les voyageurs helvétiques représentent en effet pas moins de 70% des nuitées, indique Jura & Trois-Lacs dans leur communiqué.

L’organisation met en lumière deux facteurs majeurs à savoir : le calendrier des vacances scolaires et les conditions météorologiques. Les vacances de Pâques étant tombées en avril cette année, elles ont contribué à la hausse des nuitées durant cette période. De plus, les conditions météorologiques particulièrement favorables de ce printemps contrastent avec les épisodes orageux de l’an dernier.

Au premier semestre 2025, la place de marché digitale de Jura & Trois-Lacs a observé une croissance de 4,8 % par rapport à 2024, soit un chiffre d’affaires de 2'030'944 francs. Les réservations ont connu une hausse de 47,3% pour un total de 11'886. Ce bilan positif concerne la réservation d’hébergements aussi bien que la vente d’activités touristiques et s’explique par un événement culturel historique : l’exposition de la Bible de Moutier-Grandval. Cette dernière, prêtée par la British Library au Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont d’avril à juin, a attiré près de 8'000 visiteurs via la place de marché de Jura & Trois-Lacs. /com-mlm