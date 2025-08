« Monter une création artistique à 2’300m, c’est un défi »

Allier l’art à la randonnée. C’est ce que propose l’exposition « Passage » du Club alpin suisse (CAS). Il s’agit d’un parcours artistique d’environ trois heures le long du col de la Gemmi, un passage historique et central entre Loèche-les-Bains, en Valais, et Kandersteg dans le canton de Berne.

D’imposantes créations jonchent ce chemin où treize artistes suisses y présentent leurs œuvres qui évoquent l’histoire de l’alpinisme, l’expérience de la nature et l’art. Parmi ceux-ci, Klara Schilliger et Valerian Maly. Le couple d’origine alémanique a pas mal bourlingué entre Lucerne, Berne et Cologne en Allemagne avant de s’établir à l’heure de la retraite à La Chaux-de-Fonds il y a cinq ans. Durant les deux dernières années, le duo expert en art conceptuel a travaillé sur son projet qui s’intitule « Rides et Sillons ». « Notre œuvre est une sorte d’abri fait en osier et en laine de mouton de la Gemmi, composée de six pièces qui s’assemblent comme un puzzle. L’idée était de s’inspirer de rides d’un visage pour faire correspondance aux sillons des roches », détaille Klara Schilliger.