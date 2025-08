La qualité de l’eau est bonne sur les plages du Littoral

Perchée depuis un ponton ou avec de l’eau jusqu’aux genoux, elle veille sur l’eau des plages du Littoral. Sanela Omerovic, contrôleuse des eaux au service de la consommation et des affaires vétérinaires du Canton de Neuchâtel, part en tournée tous les quinze jours, comme ce lundi matin. Glissé dans sa glacière, un petit bocal d’eau attend de rejoindre le laboratoire du SCAV pour y être analysé. Il s’agit de mesurer la concentration de bactéries fécales, rejetées dans les eaux usées. « Ces bactéries servent de marqueur pour se faire une idée de la qualité de l’eau » de baignade, indique Yann Berger, le chimiste cantonal neuchâtelois. « Si des eaux usées sont déversées dans le lac, les enfants, qui ont tendance à souvent boire la tasse, vont les ingérer et peuvent ensuite souffrir de troubles intestinaux, diarrhées et vomissements. »