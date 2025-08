Des dizaines de tags à Neuchâtel et Marin

Série de déprédations sur le Littoral. Des dizaines de tags sont apparus entre les nuits de jeudi et dimanche, confirme la Police neuchâteloise ce lundi. Elle explique que plusieurs bâtiments et monuments de la Ville de Neuchâtel, tels que la Collégiale, la passerelle de l’Utopie et le Musée d’ethnographie notamment, ont été sprayés. A Marin, c’est la station de recharge pour voitures électriques de Manor qui a été vandalisée. La Police précise qu’une enquête est ouverte, mais qu’il est encore prématuré de dire si les affaires sont liées et s’il s’agit du/des mêmes auteurs. /jpp