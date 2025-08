Des bandes cyclables à Val-de-Travers

Une nouvelle manière de cohabiter pour les cyclistes et les autres usagers de la route à Val-de-Travers. Depuis la fin du mois de mai, le marquage a été refait sur les principaux axes de Buttes, Fleurier et Môtiers. Sur ces routes cantonales, les bandes cyclables ont été ajoutées et la ligne centrale a disparu. Une mesure pilotée par l’État de Neuchâtel. Elle vient concrétiser le plan de mobilité cantonal entré en vigueur en 2017 et applique une recommandation que le Grand Conseil a adoptée en 2022. Comme l’explique Eric Sivignon, conseiller communal de Val-de-Travers en charge de la mobilité, l’idée est d’améliorer le sentiment de sécurité des cyclistes sur les grands axes. Il se réjouit qu’il soit possible de réaliser cette adaptation pour un investissement minimal, bien inférieur à celui des pistes cyclables séparées.