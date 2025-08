Les nouveautés de l’Estivale Open Air ont plu

Des nouveautés qui marchent

Plusieurs nouveautés étaient au programme cette année. Plusieurs soirées teintées d’électronique étaient prévues : « La réception du public a été très bonne, on va continuer sur ce concept-là », explique Nicolas Bally.

Autre aménagement nouveau, une terrasse panoramique, à la fois conçue pour offrir un espace d’observation en hauteur pour les festivaliers et pour rendre le festival plus praticable : « Il y a vraiment eu l’effet escompté, on avait comme objectif de rendre la chose plus fluide, c’est réussi », se félicite le directeur.