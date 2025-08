L’écrivain neuchâtelois Jean-Bernard Vuillème face au cancer dans « Pulp collection »

Format court, prix abordable et propositions originales : « Pulp collection » espère parler au public autant que… « le football », ose le journaliste et écrivain Alexandre Caldara, directeur de cette nouvelle collection, avant d’expliciter ce parallèle : « La littérature n’a pas été une évidence dans nos vies [celles de Karim et d’Alexandre]. On aimait davantage le football… On l’aime toujours, d’ailleurs ! La littérature paraît plus difficile que le football. Mais moi je pense que c’est la même chose. Les grandes actions de football qui m’ont enchanté dans la vie peuvent ressembler à une phrase qui nous échappe. Un joueur comme [l’ex-international français] Hathem Ben Arfa échappe à tout… », illustre Alexandre Caldara.