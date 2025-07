Lecture de plage (4/6) : « La ruée vers l'ombre » d’Arthur Billerey

Profiter de l’été et des vacances pour s’adonner à la lecture, c’est sans doute une bonne idée. Mais quels livres glisser dans sa valise avant de la boucler ? La rédaction de RTN vous propose chaque jeudi des vacances scolaires de découvrir un ouvrage dans le cadre de notre série « lecture de plage ». Mathias Jaquenod, libraire chez Payot Neuchâtel, a été invité à partager ses goûts personnels et à choisir six livres coups de cœur. Ce quatrième volet nous emmène dans l’univers de la poésie avec « La ruée vers l’ombre » d’Arthur Billerey. Ce poète qui est aussi éditeur et critique littéraire a vu le jour en 1991 en Franche-Comté. Il vit et travaille aujourd’hui en Suisse romande. « La ruée vers l’ombre » est son deuxième recueil de poésie. Un ouvrage qui parle d’écologie, des tourments liés à l’éco-anxiété de sa génération ».