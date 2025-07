L’Estivale Open Air presque au sec

La 33e édition de l’Estivale Open Air commence ce mercredi en fin d’après-midi. Le festival d’Estavayer-le-Lac propose une première soirée électro, avec notamment l’Impératrice et Ofenbach. L’Estivale Open Air accueillera aussi notamment Marc Lavoine, Kendji Girac, Bastian Baker ou encore Sniper et Tiakola.

La semaine dernière, le Paléo Festival, à Nyon, a été arrosé de fortes averses. C’est surtout le terrain qui a souffert. Du côté d’Estavayer-le-Lac, « on a eu passablement de chance parce qu’il n’a pas plus tant que ça, on a des petites averses à gauche à droite », explique Aurélien Pury. L’avantage de l’Estivale, c’est qu’une grande partie du site est sur du dur, notamment devant la grande scène. « Ça nous sauve un peu la mise, parce que ce sont des endroits qui sont quand même bien piétinés », développe le responsable infrastructures et terrain de l’Estivale.