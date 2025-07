Le beach-volley en bonne passe à Hauterive

Fondé en 2022, le beach-volley est l’un de ces sports qui a bénéficié des limitations du Covid-19. « On a remarqué que les Jeunes-Rives à Neuchâtel étaient très prisées pour jouer au Beach Volley, c’était un peu le seul sport que l’on pouvait faire », rappelle Maël Masserey. Même si l’essor pour la discipline n’a pas diminué, il existe aujourd’hui peu de clubs de beach-volley dans la région. « On a cette image du sport de plage, on se dit pas vraiment que ça peut être structuré », explique le président du club. Sport estival par excellence, le créneau pour pratiquer le beach-volley est court et réduit les possibilités d’entraînements. « C’est un peu plus difficile d’avoir du monde lorsque la saison dure de mai à septembre », souligne Maël Masseray.





Un pari réussi

Aujourd’hui, le club de beach-volley du Littoral Est fonctionne bien. « On a environ 140 membres et on doit parfois refuser des gens pour les tournois mixtes », glisse Simone Deluigi, vice-président du club. Il faut dire que l’offre est riche. Des entraînements sont proposés plusieurs fois par semaine avec un coach professionnel ainsi que des tournois un vendredi sur deux. « On veut construire une communauté autour de ce sport avec un esprit convivial », affirme Simone De Luigi. Une dynamique de club qui est parfois difficile à obtenir car en compétition, les participants jouent en paire de deux et ne représentent pas forcément une équipe. Pour le beach-volley club du Littoral, il s’agit avant tout de proposer une infrastructure. Mais ce constat n’est pas immuable. « On aimerait organiser des tournois inter-club, mais ça prend du temps et des ressources », souligne le vice président.