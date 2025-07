Un Fleurisan sur le podium du Scrabble

Un niveau qui s’est construit lettre par lettre

Contrairement à d’autres joueurs de Scrabble, Patrice Jeanneret n’est « pas un assidu d’apprendre des livres de mots ». Pour lui, c’est l’expérience au fil des années qui a été déterminante. Le président du club de Scrabble a débuté dans cette discipline en 1977. Ancien joueur de hockey sur glace, il se blesse et ne peut donc plus pratiquer ce sport. Déjà passionné de jeux de lettres, il se tourne alors vers le Scrabble : « je suis tombé, un peu comme Obélix, dans le chaudron ». Mais pour arriver sur le podium d’une telle compétition : « c’est un challenge, il faut se trouver un coéquipier qui soit complémentaire, si possible qui ne joue pas dans le même club, qui ne soit pas dans le même horizon ».