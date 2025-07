Tour de France à Pontarlier : Les CFF surpris par l’engouement populaire

En prévision de grandes manifestations, les CFF prennent contact avec les organisateurs pour savoir combien de billets ont été vendus, combien de personnes sont attendues, d’où elles viennent. Dans le cadre du Tour de France, il n’était pas possible de savoir avec précisions combien de spectateurs feraient le déplacement jusqu’à Pontarlier et combien utiliseraient les transports publics. Dans le cadre de la Grande Boucle, « on a fait une estimation qui était tout à fait trop basse », reconnait Jean-Philippe Schmidt.

L’entreprise de transports publics assure qu’elle va analyser la situation et prendre des dispositions pour faire mieux à l’avenir. « On est désolé pour les personnes qui n’ont pas pu se rendre à Pontarlier », conclut Jean-Philippe Schmidt.

Les personnes qui n’ont pas pu prendre le train et qui ont encore des questions peuvent contacter le service clientèle des CFF. /cwi