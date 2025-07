« On se sentait vibrer », raconte une Neuchâteloise partie en pèlerinage à Rome

C’est un voyage spirituel que certains ont choisi de vivre pendant ces vacances. Un million de jeunes catholiques du monde entier se sont rassemblés à Rome pour un pèlerinage d’une semaine. Une quinzaine de Neuchâtelois participe à ce Jubilé des jeunes 2025. L’événement ne se reproduit qu’une fois tous les 25 ans. Prières, visites et rencontres sont au programme dans la ville éternelle.

Les croyants y vivent une expérience collective de la foi. « Il y a deux ans, j’ai participé aux journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. J’espère pouvoir [ici à Rome] renouveler cette expérience qui m’avait beaucoup touché et apporté, on se sentait vibrer. [Je me réjouis] de vivre cette foi en groupe et non seule, par les chants, beaucoup de sourires et de joie, de me sentir portée », témoigne Morgane Cornu, une Neuchâteloise de 31 ans.

Jointe par téléphone en pleine visite de la Rome antique, cette éducatrice de l’enfance nous confie que « cela redonne un peu foi en l’humanité, en cette jeunesse dont on dit qu’elle ne vient plus trop à l’église. Finalement, on les voit quand même très nombreux ici à chanter, à prier, à s’enlacer. Si on applique les « valeurs chrétiennes » à notre quotidien, je pense que le monde peut n'être pas si mal... »