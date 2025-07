Un carnet de 24 bons de réduction pour soutenir l’économie régionale

Soutenir l’économie locale en proposant une vitrine aux commerçants : c’est l’objectif de La Poste Suisse au travers de son offre Dream Pass. Lancée en été 2021 dans quatre de ses filiales des Franches-Montagnes, l’offre s’est ensuite progressivement étendue pour couvrir six cantons dont celui de Neuchâtel. Le Dream Pass se présente sous la forme d’un carnet dépliant vendu au prix de 49 francs et contenant 24 bons de réduction à faire valoir auprès de commerces de chaque région concernée. Au Val-de-Travers, par exemple, depuis la fin du mois de mai, la filiale de Fleurier propose sa quatrième édition. Les rabais vont jusqu’à 50% chez certains prestataires et sont à utiliser d’ici au 31 décembre 2026.