Un étudiant neuchâtelois veut aider ses pairs à trouver une colocation

Un projet totalement autonome

Coloc.ch a vu le jour en novembre dernier et recense des annonces de chambres disponibles en Suisse romande, mais permet également aux personnes à la recherche d’un logement de l’indiquer via un post. Ce site, créé de manière totalement autodidacte par David Giudice, compte plus de 200 inscrits depuis son lancement et a hébergé jusqu’à présent une septantaine d’annonces. La plateforme est gratuite, à part pour quelques fonctionnalités premium récemment ajoutées, et financée directement par le Neuchâtelois grâce à « son argent de poche » qu’il gagne dans ses jobs étudiants, nous explique-t-il. Pour pouvoir se permettre une telle autonomie, David Giudice s’efforce de trouver des solutions peu coûteuses et a aussi pu compter sur un prix. Il a remporté la 3e place et le prix du public BCN Boost pour son projet.





Une volonté de se distinguer

David Giudice affirme ne pas vouloir proposer « une simple plateforme de recherche de logement ». En effet, le jeune insiste sur le fait qu’en colocation, ce qui compte avant tout ce n’est pas tant l’aspect de l’endroit, mais les gens avec qui on le partage. Pour ce faire, un système de filtre est proposé sur le site et les potentiels futurs colocataires peuvent effectuer des recherches en fonction de leurs préférences : sexe, âge, hobbys,… Un moyen de se distinguer des canaux actuels de recherche via Instagram, Facebook ou petites annonces postées à l’Université, explique le jeune entrepreneur.