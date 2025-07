Figures humaines au Grand-Cachot

Un univers en noir et blanc, fait de figures humaines, c’est ce qui attend le visiteur qui poussera la porte de Grand-Cachot-de-Vent. L’ancienne ferme transformée en galerie accueille jusqu’au 10 août les œuvres de Zita Destraz et Michel Nicolet.

La première crée au fusain des personnages, des silhouettes longilignes blanches, visages et corps déformés, qui se détachent sur un fond noir. Zita Destraz donne du volume à certains de ses dessins en modelant ses corps. Des sculptures en papier mâché enduites de rouille.

Michel Nicolet travaille plus dans la rondeur. Ses visages et ses corps sculptés dans le plâtre ou le bois se mélangent tout en courbes. Parallèlement à son travail plastique, ce natif de La Chaux-de-Fonds présente dans la vallée de La Brévine des dessins en noir et blanc.