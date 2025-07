Démissions et burn-out en chaîne au NIFFF

Malgré que la 24e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) s'est achevée le 12 juillet sur un record d'affluence, les démissions et burn-out s'enchaînent, rapportent vendredi ArcInfo et Le Nouvelliste. Trois personnes ont quitté leur poste, dont deux à la direction, et trois autres employés sont en arrêt de travail. Des salariés et d'anciens collaborateurs du festival décrivent dans les journaux un climat de travail pesant. Ils pointent du doigt un manque de communication interne, une surcharge de travail chronique et une organisation bâclée. Ils accusent également le directeur du NIFFF, Pierre-Yves Walder, en poste depuis 2021, de comportements parfois violents et de crises d'impulsivité. Ce dernier rejette les critiques. /ATS-awa