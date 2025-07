Fermetures nocturnes entre Vauseyon et Valangin

Des travaux de revêtement et d’électromécanique restreindront la circulation sur l’A20. Entre Vauseyon et la jonction de Valangin Nord, les véhicules ne pourront pas emprunter l’autoroute les nuits du 28 juillet au 7 août 2025, de 22 heures à 5 heures du matin.

De plus, l’A20 sera fermée à la circulation dans les deux sens entre Vauseyon et la jonction de Valangin Nord les nuits du 28 et 29 juillet ainsi que du 4 au 5 août. Finalement, la fermeture nocturne de l’autoroute du 5 au 7 août se situera entre la bretelle de sortie et celle d’entrée de l’autoroute A20 à Vauseyon direction La Chaux-de-Fonds. Une déviation devra être empruntée par les automobilistes. /comm-awa