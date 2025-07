Gris, frais et pluvieux, le temps n’incite pas à la baignade

Frédéric Noirat a repris cette année le poste de chef d’exploitation à la piscine du Landeron. Lui non plus n’est pas inquiet. Ses collaborateurs réalisent également des travaux de réfection impossible à mener en période de forte affluence. Pour redynamiser le site, il met aussi sur pied de nombreuses activités, comme une soirée Salsa et Bachata le 2 août.