Sur la route, les règles changent en fonction de son deux-roues électrique

Ils ressemblent davantage à des mini-motos qu'à des vélos. Et pourtant, au guidon, les pilotes doivent se plier aux mêmes exigences que les cyclistes. Les scooters électriques font partie de ces deux roues de plus en plus prisés par les Suisses, tout comme les trottinettes également. Un engouement que reconnaît Laurent Pignot, porte-parole du TCS : « On voit de plus en plus de ces modèles électriques, y compris hybrides, comme des trottinettes avec des sièges. »

Dans la région non plus, observer ces véhicules sur les routes n'est pas rare. À Neuchâtel, il existe même des magasins spécialisés. Mais ce qui étonne surtout, c’est de voir des conducteurs parfois sans casque ni plaque. Et derrière ces détails bien visibles, il y a parfois plus surprenant encore : aucun permis n’est nécessaire pour enfourcher certains de ces modèles. Une situation qui s’explique par la catégorie à laquelle appartient le véhicule, explique Laurent Pignot.