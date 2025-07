Un max de KIF à la Collégiale !

Troisième édition : encore plus de kiff ! Le Katch Impro Festival (KIF) est de retour sur le parvis de la Collégiale de Neuchâtel. Organisé par la Ligue d’improvisation théâtrale neuchâteloise, le festival s’étale les jeudis soir tout au long de l’été. Le coup d’envoi a été lancé ce jeudi à 19h avec la première manche. Cinq autres dates vont suivre les 24 et 31 juillet et les 7, 14 et 21 août. L’année passée le festival avait fait fureur auprès de la population neuchâteloise avec plus de 1'200 spectateurs le soir de la grande finale. Cette année, les organisateurs espèrent continuer sur leur lancée. « Ce serait super d’avoir entre 1'500 et 2'000 personnes devant la scène pour la finale », s’enthousiasme Dorian Sönmez, membre de la commission d’organisation du KIF et comédien. Du moins, les organisateurs font tout pour, car cette année la disposition du festival change, notamment pour accueillir le plus de personnes possibles. Margaux Farron et Dorian Sönmez nous exposent les difficultés logistiques d’un tel évènement :